نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، منافسيه الـ3 الآخرين الذين خاضوا أمامه انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد يوم واحد من إعلان فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وصافح السيسي المرشحين خلال استقباله لهم في قصر الاتحادية، وهم: المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال المستشار أحمد فهمي إن "الرئيس السيسي رحب بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية"، حسب البيان.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن "المرشحين الرئاسيين حرصوا على توجيه التهنئة للسيسي، وأشادوا بنجاح العملية الانتخابية، وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات، بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا".

كما أعرب المرشحون عن "تمنياتهم للسيسي بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة".

وقال المستشار أحمد فهمي إن "اللقاء شهد عرض المرشحين السابقين لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين".

كما حضر اللقاء المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيسي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بعدما حصل على 39.7 مليون صوت، وهو أعلى عدد من الأصوات حصل عليه في الانتخابات الرئاسية.

وحل حازم عمر في المركز الثاني بإجمالي 1.986 مليون ناخب بنسبة 4.5%، وجاء في المركز الثالث فريد زهران بإجمالي 1.776 مليون صوت بنسبة 4%، فيما حل أخيرًا عبدالسند يمامة بإجمالي 822.6 ألف ناخب بنسبة 1.9%، حسبما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي.