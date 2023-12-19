الجيش الأمريكي: الحوثيون هاجموا سفينتين في البحر الأحمر في نفس الوقت

نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، استهداف السفينة الناقلة للمواد الكيميائية والنفط "سوان أتلانتيك" بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية، في بيان: "في نفس وقت الهجوم تقريبا، طلبت سفينة البضائع كلارا، التي ترفع علم جزر كايمان، المساعدة بعد تعرضها لهجوم، حيث أبلغت عن حدوث انفجار بالقرب من موقعها، واستجابت السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس كارني لنداء الاستغاثة".

وتابع البيان أن "هذا الهجوم كان منفصلا عن الهجوم الأول ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خلال أي من الحادثين."

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم على سفينتين بزعم أنهما مرتبطتان بإسرائيل وأن طاقمي السفينتين رفضا الاستجابة لنداءات الحوثيين.

ونفى المالك النرويجي لسفينة سوان أتلانتيك أن تكون للسفينة أي صلة بإسرائيل.

وتأتي هذه الهجمات في أعقاب سلسلة من الهجمات الأخرى التي شنها الحوثيون في الأيام الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتحظى قوات الحوثيين بتمويل وتدريب من إيران.

وجاءت الهجمات الأخيرة بينما كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في المنطقة لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب وسط المواجهات المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.