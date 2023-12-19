نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت شركة ميرسك الدنماركية إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، إنها سترسل الآن سفنها حول إفريقيا، عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من الإبحار عبر البحر الأحمر.

وكانت شركة ميرسك أعلنت، الجمعة، أنها أوقفت جميع عمليات الشحن عبر البحر الأحمر مؤقتا بسبب الهجمات المتزايدة على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين من اليمن.

وأضافت الشركة في بيان، الثلاثاء، الآن سيتم إعادة توجيه جميع تلك السفن "لأسباب تتعلق بالسلامة". وقالت إن السفن "ستواصل رحلاتها على المسارات المحولة في أقرب وقت ممكن من الناحية التشغيلية".

ورحبت شركة ميرسك أيضا بالجهود الدولية بشأن الأمن البحري في المنطقة، لكنها قالت إنه "لا يزال من الصعب تحديد" متى سيكون بإمكانها استئناف السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وحتى الاثنين، قالت ميرسك إن 20 من سفنها أوقفت عبور البحر الأحمر. وكان نصف هذا العدد ينتظر شرق خليج عدن، وكان العدد الباقي ينتظر على طرفي قناة السويس.