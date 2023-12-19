نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين رسالة تهنئة لنظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، على فوزه الذي وصفه بـ"المقنع" في الانتخابات الرئاسية.

ونشرت الصفحة الرسمية لسفارة موسكو في القاهرة على "إكس"، تويتر سابقا، فحوى رسالة بوتين للسيسي والتي قال فيها: "تفضلوا بقبول أحر التهانئ بمناسبة إعادة انتخابكم لمنصب الرئيس".

وتابع الرئيس الروسي قائلا للسيسي: "أصبح فوزكم المقنع في الانتخابات دليلا واضحا على الاعتراف الواسع النطاق بإنجازاتكم في حل المهام الاجتماعية الاقتصادية وتنفيذ أهداف السياسة الخارجية الحالية".

وفاز السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين، أي ما يساوي 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن نسبة التصويت في الانتخابات "هي الأعلى في تاريخ مصر"، موضحًا أنها بلغت 66.8% بإجمالي أصوات تزيد عن 44 مليون صوت.