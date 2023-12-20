نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدّد زعيم جماعة الحوثي باستهداف السفن الحربية الأمريكية إذا هاجمت اليمن، محذرًا من "عسكرة البحر الأحمر"، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة إطلاق عملية أمنية بحرية متعددة الجنسيات (حارس الازدهار)، لتأمين السفن المارة بمضيق باب المندب.

وقال عبدالملك الحوثي، في كلمة تلفزيونية، الأربعاء: "أي استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية".

وأضاف الحوثي: "من يتحرك مع الأمريكي ويورط نفسه في حماية السفن الإسرائيلية يعلم أنه يقدم خدمة لإسرائيل حصرًا ويضر بالملاحة الدولية"، داعيًا إلى "دول العالم أن تنتقد الأمريكي والذين يتطفلون معه من الدول البعيدة التي تأتي لتهدد الملاحة وتعسكر البحر الأحمر".

ودعا زعيم جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، الدول المطلة على البحر الأحمر إلى "أن يكون لها موقف صريح ضد الموقف الأمريكي... والعدوان المتطفل المضر بالملاحة الدولية".

وأوقفت العديد من شركات الشحن رحلاتها عبر البحر الأحمر، بعد تهديدات الحوثيين باستهداف السفن المملوكة لإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها. واستولت الجماعة في وقت سابق على سفينة غلاكسي ليدر، التي يعتبر رجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار، أحد مالكيها. وتعرض سفن أخرى لهجمات بصواريخ حوثية.

وانتقد الحوثي "دولا عربية سعت لاعتراض صواريخنا ومسيراتنا"، مستنكرًا "عمليات الاعتراض التي قامت بها دول عربية، صبرنا على ذلك ولم نستهدفها، بعد أن تورطت في مساندة العدو الصهيوني اليهودي".

وقال إن إطلاق الحوثي صواريخ في اتجاه إسرائيل "موقف حق مشروع" ردًا على الحرب الجارية في غزة.

كان الجيش المصري أعلن السبت الماضي أن دفاعاته الجوية تعاملت مع "جسم غريب طائر" قبالة سواحل مدينة دهب السياحية المطلة على خليج العقبة، بعد حوادث سقوط مسيرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مدينتي طابا ونويبع.