(CNN) -- وصل عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 19,667 شخصًا على الأقل، وفقًا لبيان نشره الثلاثاء، الدكتور أشرف القدرة،المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حماس في غزة.

وأضاف أنه حتى 19 ديسمبر/كانون الأول، ارتفع العدد الإجمالي للجرحى إلى 52,586، وتشكل النساء والأطفال غالبية الجرحى. ولا تستطيع CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وقُتل فلسطيني متهم بأنه ممول بارز لحركة حماس في غارة جوية في غزة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء.

وقدمت إسرائيل اقتراحًا إلى حماس يتضمن وقف القتال لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة، وفقا لما ذكره باراك رافيد، محلل السياسة والسياسة الخارجية في شبكة CNN، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر آخر مطلع على الأمر.

وتم الإبلاغ عن هذا الاقتراح للمرة الأولى من قبل موقع Axios. ويهدف إلى إطلاق سراح رهائن، بما في ذلك النساء وكبار السن وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة. وقد أوضحت حماس أنه لن يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت وكالة إغاثة دولية، الثلاثاء، إن مستشفى العودة في شمال غزة أصبح تحت سيطرة القوات الإسرائيلية منذ الأحد، بعد حصار دام 12 يومًا. واتهمت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، الجيش الإسرائيلي بتحويل مخيم العودة إلى "ثكنة عسكرية". وقال متحدث باسم الوزارة، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن 240 شخصًا، من بينهم 80 طاقمًا طبيًا و40 مريضًا و120 نازحًا داخل المستشفى.