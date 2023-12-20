عقوبات أمريكية جديدة تستهدف برنامج إيران للطائرات المسيرة

نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- أعلنت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 10 كيانات و4 أشخاص في إيران وماليزيا وهونج كونغ وإندونيسيا لـ"تقديمهم الدعم لبرنامج إيران للطائرات بدون طيار".

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان، إن "إنتاج إيران غير المشروع لطائراتها بدون طيار الفتاكة ونشرها لوكلائها الإرهابيين في الشرق الأوسط وروسيا يواصل تفاقم التوترات وإطالة أمد الصراعات، وتقويض الاستقرار".

وذكرت الولايات المتحدة أن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات ساعدوا إيران في الحصول على "مكونات أمريكية وأجنبية بمئات الآلاف من الدولارات" لصالح برنامج الطائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الخزانة إن حسين هاتفي أردكاني، الذي يشرف على شبكة المشتريات "التي تمتد في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، قام بشراء ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من المحركات، ومعدات الملاحة، وغيرها من العناصر التي تحتوي على تطبيقات الطائرات بدون طيار لصالح الحرس الثوري الإيراني".

وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على شركات في هونغ كونغ وماليزيا لشراء أجزاء الطائرات بدون طيار بما في ذلك المحركات وغيرها من المعدات للبرنامج، بالإضافة إلى شركة في إندونيسيا لشحن المحركات للبرنامج الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام كل الوسائل المتاحة لتعطيل تطوير إيران المتزايد للطائرات بدون طيار وانتشارها، وهو الأمر الذي يزعزع استقرار الشرق الأوسط ويمكن أن يطيل أمد حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا".