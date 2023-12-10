نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

وزير الخارجية الإيراني يتحدث لـCNN عن خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة.. وموقف إيران منها

مؤرخ أمريكي يحذر من سيناريوهات "مروعة" إذا انجرت إيران وأمريكا للحرب في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإيراني، الأحد، انضمام طائرات مسيّرة من طراز "كرار" المزودة بصواريخ "جو - جو" إلى قوات الدفاع الجوي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت الوكالة أن مراسم أُقيمت الأحد للإعلان عن انضمام مجموعة من مسيرات "كرار" المسلحة بصواريخ "مجيد" إلى وحدات قوة الدفاع الجوي، بحضور قائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي وقائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي.

وأضافت الوكالة أن "كرار" تأتي تحت مسمى "مشروع رسول"، الذي اجتازت مسيراته "9 مراحل من الاختبارات الميدانية وعمليات الطيران الواسعة والحساسة".

وأشارت إرنا إلى أن أن مسيرة كرار "تستطيع تدمير الطائرات المعادية بتكلفة أقل بكثير من الطائرات المقاتلة المأهولة"، وأن صاروخ مجيد الدفاعي "يتبع الهدف بطريقتين حرارية وبصرية وهو إنجاز محلي تمامًا، وأدت مسيرة كرار المسلحة بصاروخ مجيد بنجاح جميع مهامها في مناورات الجيش في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام".

تتمتع مسيرات كرار بقدرات عديدة، منها "زيادة السرعة، وإمكانية حمل جميع أنواع الصواريخ، ودمجها مع نظام المراقبة والاشتباك الراداري، وزيادة مستوى الطيران"، بحسب إرنا.