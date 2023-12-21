نشر الخميس ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، من أن "القتال العنيف في غزة يعيق الجهود الرامية إلى توفير المساعدات المنقذة لحياة سكان القطاع".

وقال غوتيريش، عبر منصة "إكس": "القتال العنيف، ونقص الكهرباء، ومحدودية الوقود، وتعطل الاتصالات يعيق بشدة الجهود المتضافرة التي تبذلها الأمم المتحدة لتقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس في غزة"، ودعا إلى "استعادة الظروف التي تسمح بإجراء عمليات لأغراض إنسانية واسعة النطاق على الفور".

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر، الأربعاء، تأجيل التصويت على قرار بشأن غزة مرة أخرى، وقد تم تأجيل التصويت عدة مرات.

وتجري مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة قبل التصويت المؤجل، على القرار الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وفقًا لدبلوماسيين.

وكان الدبلوماسيون يعملون خلف الأبواب المغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على القرار الذي صاغته الإمارات.