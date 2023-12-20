مجلس الأمن الدولي يؤجل التصويت على قرار بشأن غزة مرة أخرى

نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- أكد موظف في مكتب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشبكة CNN، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر تأجيل التصويت على قرار بشأن غزة مرة أخرى.

وقد تم تأجيل التصويت عدة مرات. وقال الموظف إنه من المقرر حاليًا أن يجري التصويت الخميس مُجددًا.

تجري مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة قبل التصويت المؤجل، على القرار الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وفقًا لدبلوماسيين.

وكان الدبلوماسيون يعملون خلف الأبواب المغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على القرار الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة.