الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مجلس الأمن الدولي يؤجل التصويت على قرار بشأن غزة مرة أخرى

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- أكد موظف في مكتب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشبكة CNN، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر تأجيل التصويت على قرار بشأن غزة مرة أخرى.

وقد تم تأجيل التصويت عدة مرات. وقال الموظف إنه من المقرر حاليًا أن يجري التصويت الخميس مُجددًا.

تجري مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة قبل التصويت المؤجل، على القرار الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وفقًا لدبلوماسيين.

وكان الدبلوماسيون يعملون خلف الأبواب المغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على القرار الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة.

قد يهمك أيضاً

بايدن: أمريكا تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن ووقف القتال

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.