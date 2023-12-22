أمريكا تعلق على التصويت المقبل لمجلس الأمن بشأن مشروع القرار عن غزة

(CNN) -- أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الخميس، أن بلادها مستعدة للتصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة بعد تأجيله عدة مرات.

وقالت غرينفيلد، للصحفيين: "أريد فقط أن أشارككم أننا عملنا بجد واجتهاد على مدار الأسبوع الماضي مع الإماراتيين، ومع آخرين، ومع مصر، للتوصل إلى قرار يمكننا دعمه"، وأضافت: "لدينا هذا القرار الآن، و نحن على استعداد للتصويت عليه".

وجاءت تصريحات السفيرة بعد اجتماع مغلق أرجأ فيه مجلس الأمن مرة أخرى التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف القتال بين إسرائيل وحركة "حماس" وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومن المتوقع أن يتم التصويت، الجمعة.

ولم تعلن توماس غرينفيلد عن كيفية تصويتها على هذا الإجراء، لكنها قالت "إذا تم طرح مشروع القرار كما هو - يمكننا دعمه"، وأضافت أن القرار سيجلب المساعدات الإنسانية ويدعم "الأولوية التي تعطيها مصر لضمان وضع آلية على الأرض لدعم المساعدات".