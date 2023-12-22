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للمرة الرابعة.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن وقف القتال في غزة

الشرق الأوسط
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للمرة الرابعة.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن وقف القتال في غزة
Credit: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

(CNN) -- قال مصدر دبلوماسي، لشبكة CNN، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي أرجأ مرة أخرى التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف القتال بين إسرائيل وحركة "حماس" وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها المجلس التصويت حيث لا تزال المفاوضات جارية.

وكانت مصادر أشارت في وقت سابق إلى أن إحدى النقاط الشائكة الرئيسية لا تزال تدور حول اقتراح للأمم المتحدة بإنشاء آلية مراقبة للمساعدات التي تذهب إلى قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يتم التصويت، الجمعة، على الرغم من أن التوقيت قد يتغير مرة أخرى.

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