نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، الأوضاع في قطاع غزة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأكد السيسي ضرورة وقف العمليات العسكرية في القطاع لحماية المدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "ماكرون حرص على توجيه التهنئة للسيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة"، مؤكداً استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر.

وأوضح المستشار أحمد فهمي أن السيسي أكد "عمق العلاقات المصرية -الفرنسية، وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في جميع المجالات"، بحسب البيان.

وذكر المتحدث أن "الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع ماكرون إلى رؤية السيسي بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة".

وأردف المتحدث الرسمي قائلا إن "الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، وأكدا أهمية تجنب توسيع نطاق الصراع في المنطقة، وضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين".