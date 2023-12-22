ما هو أحدث عرض إسرائيلي لحماس؟.. مصادر تكشف لـCNN

نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي رفيع لشبكة CNN، إن أحدث اقتراح قدمته إسرائيل لحماس هو وقف الحرب لمدة أسبوع من أجل إعادة حوالي 35 رهينة، بما في ذلك النساء المتبقيات والمسنين والجرحى والمرضى المحتجزين في غزة.

وتشمل هذه مجموعة الرهائن، الرجال المسنين الثلاثة الذين تم اختطافهم من كيبوتس نير عوز بالقرب من حدود غزة والذين ظهروا مؤخراً في شريط فيديو نشرته كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ويطالبون فيه بإطلاق سراحهم.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من تاريخ أو مكان تصوير اللقطات أو حالة الأسرى في فيديو القسام.

ورفض المسؤول الأمريكي الرفيع أن يقول ما إذا كان يحيى السنوار، القائد الأعلى لحركة حماس في غزة، قد رد على الاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن الرهائن (السنوار هو الهدف الرئيسي لإسرائيل في غزة، وقد وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "رجل ميت يمشي").

وأشار مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إلى أنهم يعتقدون أن السنوار قد يكون موجودا في شبكة الأنفاق الواقعة أسفل مسقط رأسه في خان يونس.

وبينما عادت إسرائيل إلى طاولة المفاوضات للحصول على المزيد من الرهائن المحتجزين بغزة، أوضح المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أن الصفقة لا تبدو وشيكة، حسبما ذكرت CNN في وقت سابق.