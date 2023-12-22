(CNN)-- علق مسؤول إسرائيلي على تصويت مجلس الأمن، الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف إنساني عاجل وممتد، وإقامة ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

وقال المسؤول لشبكة CNN: "نحن ممتنون للجهود الأمريكية لمعالجة العناصر الأكثر إشكالية في القرار المقترح. لقد عملوا بجد حقا، ونحن بالفعل نقدر جهودهم".

وأضاف المسؤول: "من وجهة نظرنا، القرار غير ضروري ويثبت عدم قدرة الأمم المتحدة على لعب دور إيجابي في الصراع. وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر، لم تدن الأمم المتحدة بعد مجزرة 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وبعد أنباء عن تبني القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيلي: "ستواصل إسرائيل الحرب حتى إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حركة حماس في قطاع غزة. وستواصل إسرائيل العمل وفقا للقانون الدولي وستقوم - بسبب المخاوف الأمنية - بتفتيش جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة. قرار مجلس الأمن الدولي يدعو بشكل صحيح إلى ضمان أن تصبح الأمم المتحدة أكثر كفاءة في نقل المساعدات الإنسانية، والتأكد من وصولها إلى وجهتها وليس حماس".

وبعد التصويت، وصف مندوب الولايات المتحدة قرار المجلس بأنه "قرار إنساني قوي"، وقال إن التصويت أوضح أنه "يجب على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي".

وكان المندوب الروسي قد طرح تعديلا على مسودة مشروع القرار في مجلس الأمن قبل التصويت مباشرة يركز على "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، قائلا إن الولايات المتحدة "تحيد" هذه العبارة الجديدة، وإنه مع "كل صياغة جديدة، يفقد النص أحكاما أكثر فأكثر أهمية".

وأضاف المندوب الروسي عند حديثه عن الحاجة إلى التعديل: "من خلال التوقيع على هذا القرار، سيكون من الضروري أن يمنح المجلس القوات المسلحة الإسرائيلية حرية الحركة الكاملة لمزيد من التطهير في قطاع غزة".

وقد تم رفض هذا التعديل الذي قدمه المندوب الروسي.

وفي الوقت نفسه، ادعى الضابط العسكري الإسرائيلي المكلف بتنسيق المساعدات إلى غزة، الجمعة، أنه "لا يوجد نقص في الغذاء في غزة"، ردا على ما وصفته المنظمات الإنسانية الدولية حول انتشار الجوع في القطاع المحاصر.

وتأتي تعليقات مدير المكتب الإسرائيلي للتنسيق والارتباط مع غزة العقيد موشيه تيترو، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن حوالي نصف سكان غزة يعانون من الجوع الشديد والقاسي، وأن حوالي 90% من سكان غزة ظلوا بدون طعام لمدة يوم كامل.

وردا على تصريحات من قبل شبكة CNN خلال جولة في معبر كرم أبو سالم الحدودي، أشار تيترو إلى أن "عشرات الشاحنات المحملة بالأغذية تدخل قطاع غزة كل يوم".

وأضاف: "هناك آلاف الأطنان من المواد الغذائية تدخل قطاع غزة كل يوم، لقد اتخذت دولة إسرائيل العديد من التدابير لزيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة من يوم لآخر، ونحن أكثر من مستعدين لتنفيذ هذه العملية على نطاق أوسع بكثير. والتحدي الآن، كما قلت لكم، هو قدرة المنظمة الدولية على أخذ تلك الإمدادات وتوزيعها على قطاع غزة".