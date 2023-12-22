أمريكا: إسرائيل أبلغتنا بأن الحرب في غزة ستدخل مرحلة جديدة

(CNN) -- قال البيت الأبيض، الخميس، إن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة خططها "للانتقال من مستوى أعلى من كثافة العمليات إلى شيء أقل كثافة قليلا"، مع تحول أهدافها في غزة.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، للصحفيين: "الإسرائيليون يقولون إنهم يدركون الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة مختلفة من القتال - أعني، في أي حملة عسكرية، عندما تنتقل إلى مجموعة مختلفة من الأهداف فإنها ستحقق من خلال تكتيكات وعمليات مختلفة، وهذا مجرد معيار لسير العمليات العسكرية".

ورفض كيربي تقديم جدول زمني بشأن الموعد المحدد لانتقال إسرائيل إلى تلك المرحلة الجديدة، مضيفا أن الإسرائيليين "سيقررون متى والشكل الأقل كثافة وماذا يعني ذلك".

وذكر: "نحن لا نملي الشروط والجداول الزمنية على الإسرائيليين، وتابع: "الولايات المتحدة تحدثت عن أهمية الانتقال إلى عمليات أقل كثافة، ومن الواضح أننا لا نريدهم أن يفعلوا ذلك في وقت أقرب من ذلك إنهم يعتقدون أن بإمكانهم القيام بذلك بأمان وفعالية، لكننا نعتقد أننا نعتقد أن الانتقال، كما تعلمون، في المستقبل القريب هو أفضل نتيجة ممكنة".

وأشار إلى سلسلة من الرحلات لمسوؤلين أمريكيين إلى المنطقة، مشيرا إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الذين سافروا جميعا إلى إسرائيل مؤخرا، حيث "تحدث معهم المسؤولون حول الدروس المستفادة في الحرب، والقيام بهذه الأنواع من التحولات بالإضافة إلى طرح بعض الأسئلة الصعبة عليهم".