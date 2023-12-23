نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت، أول اتصال هاتفي بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ناقشا خلاله الوضع في غزة، واتفقا على حل القضايا بين البلدين، حسبما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية والمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأعلن محمد جمشيدي النائب السياسي لمكتب الرئيس الإيراني، في منشور له على منصة "إكس"، تويتر سابقا، عن مباحثات هاتفية بين السيسي ورئيسي، حسبما نقلت عنه الوكالة.

وقال محمد جمشيدي: "خلال الاتصال الهاتفي الأول بين رئيسي إيران ومصر، هنأ رئيسي، الرئيس السيسي على ولايته الجديدة".

وأضاف المسؤول الإيراني في منشوره: "كما ناقش الجانبان آخر التطورات في غزة، وأهمية الوحدة الإسلامية".

وأكد جمشيدي: "اتفق الرئيسان على اتخاذ خطوات ملموسة لتسوية القضايا بين البلدين نهائيا".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، السبت، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني، الذي توجه بالتهنئة إلى السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإعادة انتخابه رئيساً لمصر".

وأضاف المتحدث في بيانه أن "السيسي ثمن هذه اللفتة المُقدرة"، موضحا أن "الاتصال تطرق أيضاً إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين".

وكان السيسي التقى نظيره الإيراني لأول مرة بين رئيسي البلدين منذ سنوات، وذلك على هامش القمة العربية - الإسلامية في الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.