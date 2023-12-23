مصدر: قوات أمريكية وصومالية تقتل قائدا بحركة الشباب مسؤول عن عدة هجمات

(CNN)-- أعلن وزير الإعلام الصومالي، داود عويس، الجمعة، أن القيادي البارز في حركة الشباب المجاهدين العاملة في الصومال وكينيا، المدعو المعلم أيمن، قُتل في 17 ديسمبر/ كانون الأول في عملية عسكرية مشتركة بين القوات الصومالية والأمريكية.

وقال عويس في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان أيمن مسؤولا عن التخطيط لهجمات إرهابية قاتلة متعددة في الصومال والدول المجاورة"، وأبرزها أن أيمن مسؤول عن هجوم إرهابي على أفراد أمريكيين وكينيين في مطار ماندا باي الكيني في 5 يناير/ كانون الثاني 2020، حسبما يقول مسؤولون أمريكيون.

وقتل ثلاثة أمريكيين، بينهم جندي ومتعاقدان مدنيان، وأصيب جنديان أمريكيان آخران ومقاول مدني، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد خصصت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل "معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة معلم أيمن في أي دولة" في يناير من هذا العام، بعد أن صنفت حركة الشباب كمجموعة إرهابية في عام 2008 ومن قبل لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2010.

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.