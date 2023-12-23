اليونيسف: جميع الأطفال دون سن الخامسة في غزة معرضون للوفاة

(CNN)-- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الجمعة، من أن الأطفال في قطاع غزة دون سن الخامسة "يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة التي يمكن الوقاية منها"، مع استمرار تزايد خطر المجاعة.

وقالت المنظمة، في بيان: "في الأسابيع المقبلة، سيعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من أشد أشكال سوء التغذية تهديدا للحياة، والمعروف باسم الهزال الشديد، وسيحتاجون إلى أغذية علاجية".

وأضافت: "هذا يعني أن خطر الموت من الجوع أصبح حقيقيا بالفعل بالنسبة للعديد من الأسر في غزة".

وقالت اليونيسف أيضا إنها تشعر بـ"قلق خاص" بشأن تغذية أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة، بالإضافة إلى أكثر من 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظرا لاحتياجاتهم الغذائية المحددة.

ويأتي البيان بعد أن أفاد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المدعوم من الأمم المتحدة، الخميس، أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة تقريبا يواجهون الآن جوعا حادا.

وبحسب التصنيف الدولي، يصنف جميع سكان القطاع في "حالة أزمة"، وذكر أن هذه هي "أعلى نسبة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق في أي منطقة أو بلد معين".