أول تعليق من "حماس"على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

(CNN)-- علقت حركة "حماس"، الجمعة، على القرار الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة، ووصفته بأنه "خطوة غير كافية" نظرا لأنه لم يتضمن قرارا دوليا لوقف الحرب.

وقالت "حماس"، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن القرار الأممي "لا يلبي متطلبات الوضع الكارثي" الذي خلقته إسرائيل "خاصة أنه لم يتضمن قرارا دوليا لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ودعت الحركة مرارا إسرائيل إلى إنهاء عمليتها العسكرية في غزة.

كما انتقدت "حماس" موقف الولايات المتحدة، التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، وقال البيان: "خلال الأيام الخمسة الماضية، عملت الإدارة الأمريكية جاهدة على إفراغ هذا القرار من جوهره، وإصداره بهذه الصيغة الضعيفة".

وأضافت: "من واجب مجلس الأمن الدولي إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية إلى كافة مناطق قطاع غزة، وخاصة مناطق شمال القطاع"، معتبرة أن إسرائيل تتسبب في "مجازر يومية في شمال غزة وخلقت ظروفا للمجاعة"، حسب البيان.

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه، الجمعة، بعد تقارير من وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها "حماس"، تشير إلى أن أكثر من 20 ألف شخص قتلوا في غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي الوقت نفسه، حذر تقرير جديد صادر عن برنامج الأغذية العالمي ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من أن مجاعة وشيكة في غزة إذا استمر الصراع.