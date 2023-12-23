نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، السبت، إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل تضررت بسبب هجوم قبالة الساحل الغربي للهند.

وأضافت الشركة أن الهجوم تسبب في انفجار وحريق على متن السفينة، لكن تم إخماده في حينه.

وأوضحت أمبري أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.

ومن جانبها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، وهي قناة مشتركة للأمن البحري تديرها البحرية الملكية البريطانية، إنها على علم بالحادث الذي تم الإبلاغ عنه، ونصحت السفن في المنطقة بالتحرك بعناية.

وذكرت شركة أمبري أن البحرية الهندية تستجيب للحادث.

وكان المتمردون الحوثيون في اليمن، استولوا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على سفينة الشحن غلاكسي ليدر في البحر الأحمر، والتي لها صلات برجل أعمال إسرائيلي، وسحبوها إلى سواحل اليمن.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف ما قالت إنهما "سفينتين إسرائيليتين" لدى مرورهما في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر.