دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت "واس"، أن "الأمير محمد بن سلمان عبر خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للسيسي، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، الاثنين، إن "الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان، حيث قدم له التهنئة على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية".

وأضاف المتحدث أن "الرئيس السيسي ثمن هذه اللفتة الكريمة من الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك".

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار حازم بدوي أعلن، الاثنين الماضي، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين، أي ما يساوي 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا.

وقال بدوي حينها في مؤتمر صحفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 "هي الأعلى في تاريخ مصر"، موضحًا أنها بلغت 66.8%، بإجمالي أصوات يزيد عن 44 مليون صوت.