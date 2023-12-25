نشر الاثنين ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2023

القدس (CNN)-- بعثت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى البابا فرنسيس، السبت، تطلب مساعدته في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وجاء في الرسالة: "أطلب من قداستك تدخلك الشخصي في هذا الأمر، الرجاء استخدام نفوذكم للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن دون تأخير".

وطلبت سارة نتنياهو من البابا فرنسيس دعوة الصليب الأحمر لزيارة الرهائن في غزة وتسليم الأدوية لهم. وقالت في الرسالة مخاطبة البابا: "تدخلك يمكن أن يغير الوضع وينقذ أرواحا ثمينة".

كما وجهت سارة نتنياهو رسائل إلى زوجات 33 من زعماء العالم في إطار "الجهود الدبلوماسية" لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتم إرسال بعض تلك الرسائل إلى السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، وزوجة رئيس وزراء بريطانيا، وقرينة رئيس فرنسا، بحسب بيان صادر عن مكتب سارة نتنياهو.