نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

القدس (CNN)-- تجمع آلاف الأشخاص في مسيرة في تل أبيب، السبت، نظمها منتدى أسر الرهائن والمفقودين، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقالت أورين غانتس، والدة إيدن زكريا، الذي عثر الجيش الإسرائيلي على جثته في غزة: "بالنسبة لي ولإيدن، فقد فات الأوان. ولكن هناك رهائن أحياء يحتاجون إلى العودة إلى وطنهم. كل يوم يكون أكثر خطورة عليهم أن يكونوا هناك، لا يوجد غدا في الأسر".

كما ألقى قائد البحرية الإسرائيلية السابق، اللواء إيلي ماروم كلمة أمام الحشد، وحث على إطلاق سراح جميع الرهائن فورا.

وقال ماروم: "بغض النظر عن الثمن، فإن إسرائيل قوية بما يكفي لتحمله. ويجب على الحكومة الإسرائيلية البدء فورا باتفاق لإطلاق سراح الرهائن، ويجب أن يكون ذلك بشروط لا تستطيع حماس مقاومتها".

ولا يزال يُوجد 129 رهينة في غزة، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. ومن بين هؤلاء، من المعروف أن 22 شخصا ماتوا، ولا تزال جثثهم في غزة مع 107 رهائن آخرين على قيد الحياة.