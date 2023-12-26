نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشن ضربات في العراق على ثلاثة مواقع تستخدمها كتائب حزب الله و"الجماعات التابعة لها"، مساء الاثنين، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأعلنت كتائب حزب الله العراقية، صباح الاثنين، مسؤوليتها عن استخدام طائرة بدون طيار "في اتجاه واحد" في شن هجوم على شمال العراق، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، من بينهم جندي لا يزال في حالة حرجة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أطلع الرئيس بايدن في اتصال هاتفي بعد ظهر الاثنين، على الحادث، وتم تقديم عدة خيارات للرئيس، وأمر بايدن بشن الضربات خلال تلك المكالمة.

وأضاف البيت الأبيض أيضا أن الضربات ركزت على "أنشطة الطائرات بدون طيار"، وأوضح أن الجماعات التابعة لكتائب حزب الله العراقي ركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار.

ووقعت الضربة على منشآت كتائب حزب الله في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بيان، مساء الاثنين، إن "التقييمات الأولية" تظهر أن الضربات التي أمر بها الرئيس "على الأرجح قتلت عددا من مقاتلي كتائب حزب الله ودمرت المنشآت المستهدفة". وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تعتقد في الوقت الحالي أن أي مدنيين "تأثروا" بالهجوم.

ووصف أوستن الضربات التي أمر بها الرئيس بايدن بأنها "ضرورية ومتناسبة"، وذلك في بيان صدر، ليلة الاثنين.

وقال أوستن: "اليوم، وبناء على توجيهات الرئيس بايدن، أجرت القوات العسكرية الأمريكية العمليات اللازمة والضرورية، وشنت ضربات متناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله، والجماعات التابعة لها في العراق".