دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت الحكومة العراقية، الثلاثاء، على الرد الأمريكي باستهداف مواقع عسكرية عراقية، بعد هجوم شنته كتائب حزب الله العراقية بطائرة مسيرة على شمال العراق، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني في بيان أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها تتعامل، عبر قواتها الأمنية بكل صنوفها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية، بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة، وقد سبق أن تمّ تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمسّ بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر".

وأضاف البيان أن "ما جرى فجر الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023، من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرّد، وأدى إلى مقتل عنصر أمن وإصابة 18 آخرين من بينهم مدنيون، هو فعل عدائي واضح، وغير بنّاء، ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، ويعمل بالضدّ مما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق".

وأوضحت الحكومة العراقية أن "هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي، قبل كل شيء، تمثل مساساً مرفوضاً بالسيادة العراقية".

ووجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشن ضربات في العراق على ثلاثة مواقع تستخدمها كتائب حزب الله و"الجماعات التابعة لها"، مساء الاثنين، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأعلنت كتائب حزب الله العراقية، صباح الاثنين، مسؤوليتها عن استخدام طائرة بدون طيار "في اتجاه واحد" في شن هجوم على شمال العراق، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، من بينهم جندي لا يزال في حالة حرجة.