إسرائيل: تفتيش أكثر من 200 شاحنة مساعدات ونقلها إلى غزة

نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

صورة أرشيفية لفحص مساعدات في معبر كرم أبو سالم قبل دخولها إلى غزة

(CNN)-- أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، عن تفتيش 218 شاحنة مساعدات عند نقاط العبور التابعة لها وعبورها إلى غزة.

ووفقا لمكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية: "تم تفتيش 76 شاحنة في معبر كرم أبو سالم و 142 شاحنة في معبر نيتسانا ونقلها إلى غزة عبر معبر رفح من مصر".

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق، الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس"، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وخلق الظروف التي تسمح بنهاية مستدامة للقتال، بتصويت يأتي بعد أيام من المفاوضات المغلقة.

وامتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، وقررتا عدم استخدام حق النقض "الفيتو" ضده مشروع القرار.

ووصفت إسرائيل القرار بأنه "غير ضروري" وزعمت أنه "يثبت عدم قدرة الأمم المتحدة على لعب دور إيجابي في الصراع"، رغم أنها شكرت الولايات المتحدة على جهودها "لمعالجة العناصر الأكثر إشكالية"، وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن المنظمة العالمية تركز أكثر من اللازم على المساعدات لغزة، بدلا من التركيز على أزمة الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وفي المقابل، رفضت "حماس" القرار وقالت إنه "خطوة غير كافية"، نظرا لأنه لم يتضمن قرارا دوليا لوقف الحرب، كما انتقدت الولايات المتحدة، قائلة إنها "عملت جاهدة على إفراغ هذا القرار من جوهره، وإصداره بهذه الصيغة الضعيفة".