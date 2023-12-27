مجتمعات مهجورة.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في جولة مع قوات اليونيفيل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا صحفيًا حذّرت فيه من أن عدم تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 "قد يؤدي إلى حرب في لبنان"، وذلك بعد جولة قام بها وزير الخارجية إيلي كوهين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الأربعاء.

يدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في أعقاب حرب لبنان عام 2006 وانسحاب جميع القوات من المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت بين الخط الأزرق ونهر الليطاني اللبناني.

وقاد كوهين جولة مع سفراء أجانب حول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان للاستماع إلى المسؤولين الأمنيين والمدنيين في المنطقة. وخلال الجولة، قال للسفراء إن هناك خيارين "لاستعادة الأمن" في المنطقة: "خيار سياسي" حول تطبيق القرار 1701 أو "خيار عسكري"، حيث تقوم القوات الإسرائيلية "بإخراج" حزب الله من المنطقة الحدودية.

وأضاف كوهين: "سنعمل على استنفاد الخيار السياسي، وإذا لم ينجح فكل الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان أمن دولة إسرائيل وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

وقال كوهين أيضًا إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "بحاجة إلى أن يفهم أنه التالي في الصف" ما لم يكن هناك تنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وتأتي زيارة كوهين مع تكثيف القصف على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث ادعى حزب الله أنه استهدف مدينة كريات شمونة الحدودية الإسرائيلية بعد ظهر الأربعاء بـ 30 صاروخ كاتيوشا. وجاء الهجوم ردًا على غارات جوية سابقة للجيش الإسرائيلي على قرية بنت جبيل اللبنانية، بحسب بيان لحزب الله.

وقالت بلدية كريات شمونة إنها على علم بإطلاق 16 صاروخًا على الأقل من حزب الله باتجاه المدينة، أدت 6 منها إلى إصابات مباشرة.

وتم الإبلاغ عن أضرار في "الممتلكات والسيارات والبنية التحتية".