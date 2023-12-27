بايدن يتصل بأمير قطر لـ"بحث جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة"

نشر الأربعاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2023

صورة أرشيفية للقاء سابق بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض

(CNN) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية، و"جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قانا): "جرى خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير من الرئيس الأمريكي بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن هناك جهود من قبل قطر والولايات المتحدة ومصر لمحاولة إحياء المفاوضات بين إسرائيل و حركة "حماس"، من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار.