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بايدن يتصل بأمير قطر لـ"بحث جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة"

الشرق الأوسط
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بايدن يتصل بأمير قطر لـ"بحث جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة"
صورة أرشيفية للقاء سابق بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض Credit: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images

(CNN) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية، و"جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار".

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وقالت وكالة الأنباء القطرية (قانا): "جرى خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير من الرئيس الأمريكي بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن هناك جهود  من قبل  قطر والولايات المتحدة ومصر  لمحاولة إحياء المفاوضات بين إسرائيل و حركة "حماس"، من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار.  

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