القدس (CNN)-- قال مصدر مطلع لشبكة CNN، السبت، إنه من المتوقع أن يجتمع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنيا، مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أوروبا في نهاية الأسبوع، لمواصلة النقاشات حول إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاجتماع قد انعقد بعد.

ويأتي الاجتماع بعدما ألغت الحكومة الإسرائيلية رحلة أخرى كان من المفترض أن يقوم بها بارنيا إلى الدوحة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع الأخير تم التخطيط له قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة، الجمعة، لكن هذا الحادث زاد من أهمية المحادثات.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الحساسة.

وكان مسؤول إسرائيلي قال لـ CNN، الخميس، إن حكومة الحرب الإسرائيلية شعرت أن "الظروف ليست ملائمة" لمحاولة إعادة استئناف المحادثات.

وتعمل قطر والولايات المتحدة على محاولة إحياء المفاوضات، من خلال تقديم مقترحات جديدة لإطلاق سراح أكثر من أكثر من 100 رهينة لدى حماس في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أكدت قطر، السبت، أنها "تواصل جهودها الدبلوماسية لتجديد الهدنة، وتأمل بأن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن، لإنجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب ويوقف سفك دماء أشقائنا الفلسطينيين".

جاء ذلك في بيان ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان.

وأوضحت الشيخة علياء أحمد بن سيف أن "الجهود الدبلوماسية الحثيثة لدولة قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، الشهر الماضي، أثمرت اتفاقاً تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وتم الاتفاق لاحقا على تمديدها وصولا إلى سبعة أيام، وتم إخلاء سبيل أكثر من 100 من الرهائن من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، ومئات النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وسمح بدخول المزيد من المساعدات الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة"، بحسب البيان.