استدرجه وطعنه بظهره ثم نحره.. السعودية تنفذ الإعدام بحق وافد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بوافد أدين بجريمة قتل وافدا آخر في العاصمة، الرياض، كاشفة بعض التفاصيل عن أسلوب الجريمة.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم شاهين مياه - بنغلاديشي الجنسية - على قتل اوزال مد شان مياه - بنغلاديشي الجنسية - وذلك باستدراجه وطعنه بسكين في ظهره وعنقه ثم نحره مما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني شاهين مياه - بنغلاديشي الجنسية - يوم الثلاثاء 13 / 6 / 1445هـ الموافق 26 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".