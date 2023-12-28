نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الخميس، عن قيام مصر بطرح إطار مقترح لإنهاء الحرب في غزة يتكون من 3 مراحل، موضحا أن القاهرة لم تتلق ردا بعد على المقترح من أطراف الصراع المعنية.

وقال ضياء رشوان في تصريحات نقلتها فضائية "الإخبارية نيوز" المصرية، الخميس، عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا إن "ما تم تداوله خلال الأيام السابقة حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها، تتلخص في أن مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".

وأضاف المسؤول المصري أن "صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار"، حسبما نقل عنه موقع بوابة "الأهرام" المصري الرسمي.

وأوضح ضياء رشوان أن "المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".

وقال ضياء رشوان إن "مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية".

وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه "عند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي".