نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN) -- اقترحت مصر، الأحد، خطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، بحسب تقارير إعلامية مختلفة، لكن من غير الواضح كيف ستستقبلها الأطراف المتحاربة.

وقال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اجتمع، الاثنين، ومن المتوقع أن يناقش الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن، وذلك من بين مواضيع أخرى.

ولم يقر المصدر بالاقتراح المصري المذكور المكون من 3 مراحل.

وحسبما أفاد محلل شؤون السياسة الخارجية في CNN، باراك رافيد، نقلا عن مصدرين إسرائيليين، فإن الاتفاق المصري من شأنه أن "يضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

ولم تحصل CNN بشكل مستقل على نسخة من الخطة.

وفي المرحلة الأولى من الخطة، من المتوقع أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تتمكن "حماس" من إطلاق سراح 40 رهينة، بما في ذلك النساء وكبار السن، بحسب رافيد.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن اتفاقا على تبادل جثث عناصر "حماس" الذين تحتجزهم إسرائيل بجثث الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة.

وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة "صفقة الكل مقابل الكل"، كما يقول رافيد، مما يعني أن إسرائيل ستعيد 6 آلاف فلسطيني في سجونها مقابل الرهائن الإسرائيليين المتبقين - بما في ذلك الجنود - الذين تحتجزهم "حماس".

وقالت "حماس"، الأسبوع الماضي، إن "الفصائل الفلسطينية لن توافق على أي محادثات بشأن تبادل الأسرى إلا بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة".

وتشمل المرحلة الثالثة أيضا إنهاء الحرب، مع انسحاب إسرائيل من غزة و"إنشاء حكومة تكنوقراط في غزة لن تكون تابعة لحماس، وستحظى بدعم الولايات المتحدة ومصر وقطر"، حسبما أفاد رافيد.

كما تم تحديد الخطوط العريضة للخطة المكونة من 3 مراحل من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية الأخرى، نقلا عن مسؤولين ومصادر دبلوماسية مختلفة.

وتواصلت CNN مع المسؤولين المصريين للتعليق على الخطة المذكورة.