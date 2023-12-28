دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة "أفظع بكثير مما فعله الزعيم النازي، أدولف هتلر"، خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، تساءل أردوغان، في كلمة ألقاها خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة: "ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله هتلر؟.. ما يفعله نتنياهو، أفظع بكثير مما فعله هتلر"، حسب قوله.

وأضاف أن "نتنياهو أغنى من هتلر، فهو يتلقى الدعم من الغرب، وكل أنواع الدعم تأتيه من الولايات المتحدة"، وبهذه الدعم "قتلوا أكثر من 20 ألف شخص في غزة، والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والجامعات، التي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب، تم قصفها في غزة"، وأشار إلى "مقتل ما يقرب من 100 صحفي أثناء محاولتهم تغطية الهمجية في غزة".

وتابع: "على الرغم من كل الجهود التي بذلتها دول صاحبة ضمير، مثل تركيا، في المجال الدبلوماسي، إلا أننا للأسف لم نتمكن من الحيلولة دون مقتل المئات من سكان غزة كل يوم".

وفي المقابل، نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، عبر منصة "إكس" تعقيب نتنياهو على تصريحات الرئيس التركي، حيث قال "أردوغان الذي يرتكب الإبادة الجمعية بحق الأكراد ويملك الرقم القياسي العالمي في اعتقال الصحفيين الذين يعارضون حكمه، هو آخر من يمكنه أن يعظنا".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "هو أكثر جيوش العالم أخلاقيا وهو يقاتل ويقضي على أبشع تنظيم إرهابي في العالم، حماس الداعشية، التي ارتكبت جرائم بحق الإنسانية، أردوغان يشيد بها ويستضيف قادتها"، حسب قوله.