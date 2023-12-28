دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتواصل المأساة في قطاع غزة، حيث تظهر الأرقام الحالية تأثير القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، مما يوضح حجم الكارثة الإنسانية. حتى تاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، استمرت الخسائر في الأرواح والدمار في البنى التحتية، مع تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي للسكان. فقد بلغ عدد القتلى أكثر من 21 ألف قتيل، بينما بلغ عدد الإصابات 53,688 شخصاً.

وقُدر عدد النازحين داخلياً في غزة بنحو 1.9 مليون شخص. تُظهر الأرقام أيضاً حجم الدمار في البنية التحتية، حيث تضررت أكثر من 290 ألف وحدة سكنية جزئياً، ودُمرت أكثر من 65 ألف وحدة سكنية. كما أدى القصف إلى خروج 23 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، وتضررت 102 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى أضرار لحقت بمنشآت المياه والصرف الصحي والتعليم، والمساجد والكنائس.

وفي سياق متصل، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى توقعاته بحدوث أزمة غذائية حادة في قطاع غزة خلال الفترة من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 7 فبراير/ شباط 2024. ووفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، وجد أن جميع سكان غزة - حوالي 2.2 مليون نسمة - يتواجدون في المرحلة الثالثة أو أعلى، مما يشير إلى أزمة غذائية أو حتى مجاعة، في حال استمرار الصراع.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدد الضحايا الفلسطينيين.