إسرائيل عن الاشتباكات مع "حزب الله": الوقت ينفد للتوصل إلى حل دبلوماسي

صورة أرشيفية لجندي إسرائيلي عن الحدود مع لبنان وفي المقابل علم لـ"حزب الله"

(CNN)-- قال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان "يتطلب التغيير".

وحذر غانتس من أن "الوقت ينفد للتوصل إلى حل دبلوماسي" مع استمرار القتال بين إسرائيل و"حزب الله" في المنطقة.

وأضاف: "إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية لوقف إطلاق النار الذي يستهدف البلدات الشمالية ويدفع حزب الله بعيدا عن الحدود، فإن الجيش الإسرائيلي سيفعل ذلك".

وقال عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن "إنجازات إسرائيل تتواصل وتتوسع"، وأضاف: "لقد بدأنا بقوة كبيرة وعلينا أن نزيد القوة ونستمر، الحملة ستستمر وتتوسع حسب الحاجة لتشمل مواقع مختلفة أو ساحات إضافية".

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا حذرت فيه من أن عدم تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 "قد يؤدي إلى حرب في لبنان"، وذلك بعد جولة قام بها وزير الخارجية إيلي كوهين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الأربعاء.

يدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله" في أعقاب حرب لبنان عام 2006 وانسحاب جميع القوات من المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت بين الخط الأزرق ونهر الليطاني اللبناني.

وقاد كوهين جولة مع سفراء أجانب حول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان للاستماع إلى المسؤولين الأمنيين والمدنيين في المنطقة، وخلال الجولة، قال للسفراء إن هناك خيارين "لاستعادة الأمن" في المنطقة: "خيار سياسي" حول تطبيق القرار 1701 أو "خيار عسكري"، حيث تقوم القوات الإسرائيلية "بإخراج حزب الله من المنطقة الحدودية".

وأضاف أيضا أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله "بحاجة إلى أن يفهم أنه التالي في الصف" ما لم يكن هناك تنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.