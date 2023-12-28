نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن، غدا الجمعة، بشأن الوضع المتصاعد سريعاً في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين.

وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن الدولي في منشور، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس، إن "عنف المستوطنين المتطرفين، والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية، يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد".

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد وافق، الجمعة الماضية، على قرار يدعو إلى "وقف إنساني عاجل، وإقامة ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات للمجلس، بينما امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.