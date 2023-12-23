"بلا معنى تقريبا".. أطباء بلا حدود تُعلق على قرار مجلس الأمن حول غزة

نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- قالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة "أطباء بلا حدود" الأمريكية، في بيان، الجمعة، إن القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، "يقصر بشكل مؤلم" في معالجة الأزمة في غزة.

وأضافت: "قرار مجلس الأمن، اليوم، لا يفي بشكل مؤلم بما هو مطلوب لمعالجة الأزمة في غزة، والتي تمثل في الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار".

وأوضحت بينوا: "لقد تم تخفيف هذا القرار إلى درجة أن تأثيره على حياة المدنيين في غزة سيكون بلا معنى تقريبا".

وأشارت أفريل بينوا إلى أن الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب "تسبب موتا ومعاناة هائلة بين المدنيين الفلسطينيين، وتتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية".

وأردفت بينوا أن "ضمان التدفق السريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوصيل المساعدات بشكل آمن ودون عوائق داخل غزة"، أمر كان ينبغي القيام به منذ بداية الأزمة، وما كان ينبغي أن يستغرق مثل هذا الوقت الطويل.

ودعت بينوا مجلس الأمن الدولي والحكومة الأمريكية إلى "تركيز اهتمامهما على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان ألا يصبح القانون الإنساني الدولي مجرد فكرة لاحقة في هذا الصراع".