نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على فرد وثلاثة كيانات "مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار".

وجاء فرض العقوبات الجديدة في أعقاب سلسلة هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وطالت عقوبات، الخميس، نبيل علي أحمد الحدث، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء في اليمن، حيث يرأس أيضا شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.

كما طالت العقوبات شركة نابكو، وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، وشركة "شركة الأمان للشحن والاستيراد والتصدير والنقل المحدودة" ومقرها تركيا.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن "ملايين الدولارات تم تحويلها بالمثل عبر حسابات نبيل الحدث في تركيا، والتي يتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون في بيان، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي، ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".