(CNN) -- رفض قاض أمريكي، الخميس، طلب السيناتور روبرت مينينديز في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، تأجيل محاكمته الجنائية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب مينينديز من القاضي تأجيل محاكمته الذي يواجه اتهامات بالرشوة والتآمر للعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، لمدة شهرين لمنحه وقتا إضافيا للطعن في لائحة الاتهام.

وقال محامو مينينديز إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لمراجعة البيانات التي سلمها المدعون، بما في ذلك أكثر من 20 أمر تفتيش، وإجراء تحقيقاتهم الخاصة، والتي من المتوقع أن تشمل شهودا في مصر، وهو ما اعتبره القاضي سيدني شتاين "لا يبرر تأجيل الجدول الزمني للمحاكمة لمدة شهرين"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 6 مايو/ أيار.

وفي خريف هذا العام، تم توجيه الاتهام إلى مينينديز بتهمة التآمر للعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، كما اتُهم السيناتور وزوجته بتهمة قبول رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات- بما في ذلك سبائك الذهب- من 3 رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل استغلال نفوذ السيناتور، وقد دفعوا جميعا ببراءتهم من هذه التهم.