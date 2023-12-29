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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، بيانا بمناسبة اقتراب رأس السنة الميلادية ملقيا الضوء على "المسيحيين المظلومين" في العراق.

وقال الصدر في البيان الذي نشره على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "ها نحن على أبواب رأس السنة الميلادية.. ولا نستطيع تقديم التهاني لأحبتنا المسيحيين المظلومين في عراقنا الحبيب بعد ما وقع عليهم من حيف وماس ردحا طويلا بسبب داعش، واليوم لأسباب أخرى غير ذلك!".

وتابع قائلا: "فلذا أسأل الله أن يمنّ عليهم بالأمان في ظل طاعة الله وحب الوطن وأن يرفع عنهم الظلم في ظل عراق مستقل بلا تبعية ولا فساد.. فالله لا يحب الفساد".

وتأتي تدوينة الصدر قبل يومين من ليلة رأس السنة الميلادية في الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول 2023 ودخول العام 2024، الاثنين المقبل.