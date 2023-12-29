سوريا: وقوع خسائر مادية جراء هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الخميس "وقوع بعض الخسائر المادية جراء عدوان بالصواريخ استهدف نقاطا في المنطقة الجنوبية"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: " في حوالي الساعة 11:5من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"، حسب قوله.

وأضاف: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها"، وتابع: "الخسائر اقتصرت على الماديات".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.