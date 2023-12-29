سوريا: وقوع خسائر مادية جراء هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
سوريا: وقوع خسائر مادية جراء هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
صورة أرشيفية لصواريخ الدفاع الجوي السورية في سماء دمشقCredit: STRINGER/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الخميس "وقوع بعض الخسائر المادية جراء عدوان بالصواريخ استهدف نقاطا في المنطقة الجنوبية"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

قد يهمك أيضاً

سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء "عدوان إسرائيلي" على مناطق في ريف دمشق

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: " في حوالي الساعة 11:5من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"، حسب قوله.

وأضاف: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها"، وتابع: "الخسائر اقتصرت على الماديات".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.