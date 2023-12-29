"وضع مستحيل".. مسؤول أممي يصف إدخال المساعدات إلى غزة

نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

"كل مكان بغزة فيه دمار".. شاهد ما قاله فلسطيني نازح بينما ينتقل لمكان آخر

مقرب من نتنياهو يلتقي بمسؤولين بالبيت الأبيض حول غزة.. ماذا نعلم عن اللقاء؟

استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

(CNN)-- وصف منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الخميس، حالة الإحباط الناتج عن عملية إيصال المساعدات إلى غزة، حيث تؤثر أزمة الجوع الحادة على الملايين في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجومها ضد حماس.

جاء ذلك في منشور على موقع أكس (تويتر سابقًا) حيث قال غريفيث: "هذا وضع مستحيل بالنسبة لسكان غزة وأولئك الذين يحاولون مساعدتهم".

وحدد غريفيث عددًا من التحديات، وذكر "القصف المستمر والاتصالات السيئة والطرق المتضررة، وتعرض القوافل لإطلاق النار والتأخير عند نقاط التفتيش"، مضيفا أن هناك "ثلاث طبقات من التفتيش قبل أن تتمكن الشاحنات من الدخول"، مشيراً أيضاً إلى "الارتباك وطوابير الانتظار الطويلة" إلى جانب "قائمة متزايدة من المواد المرفوضة".

ودخلت 103 شاحنات إلى غزة قادمة من مصر عبر معبر رفح، الخميس، بما في ذلك 80 شاحنة مساعدات و23 شاحنة تحمل بضائع تجارية.

وقالت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إن عدد الشاحنات التي تدخل غزة غير كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية. وقبل النزاع، أفادت الأمم المتحدة أن معدل التسليم اليومي يبلغ 455 شاحنة تحمل بضائع تجارية إلى غزة.

وحث الجيش الإسرائيلي، الخميس، المزيد من السكان على إخلاء أجزاء من وسط غزة بينما تستمر عملياته ضد حماس.