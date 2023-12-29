أمريكا و3 دول أوروبية تدين زيادة إيران لمعدل تخصيب اليورانيوم

(CNN) -- أدانت حكومات الولايات المتحدة ومجموعة "الترويكا الأوروبية"، ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، الخميس، في بيان، قيام إيران بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وجدت أن إيران "زادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% في نطنز وفوردو إلى المستويات التي لوحظت بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2023".

وأشار البيان المشترك إلى أن "هذه النتائج تمثل خطوة إلى الوراء من جانب إيران وستؤدي إلى مضاعفة إيران معدل إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ ثلاث مرات".

وأضاف البيان: "ندين هذا الإجراء، الذي يزيد من التصعيد المستمر لبرنامج إيران النووي"، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه مع إجراءات تصعيدية أخرى "يظهر افتقار إيران إلى حسن النية تجاه وقف التصعيد ويمثل سلوكا متهورا في سياق إقليمي متوتر."

وتابع: "نحث إيران على التراجع فورا عن هذه الخطوات، ووقف تصعيد برنامجها النووي، ويجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي حصريا، وإعادة تعيين المفتشين الموقوفين عن العمل في سبتمبر/ أيلول 2023".

وقال البيان: "نحن نظل ملتزمين بالحل الدبلوماسي، ونؤكد من جديد تصميمنا على أنه يجب على إيران ألا تطور سلاحا نوويا أبدا".