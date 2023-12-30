نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتقديم جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات بشأن مزاعم ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" بسبب حربها ضد حركة "حماس" في غزة.

وقالت الوزارة، في بيان: "يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني وتدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى وقف هجومها ضد الشعب الفلسطيني، من أجل ضمان التوصل إلى حل قانوني موضوعي".

وأضافت أن "وجود الشعب الفلسطيني يتعرض لتهديد غير مسبوق ونحن نواجه كارثة أخلاقية وقانونية ذات أبعاد هائلة تقوض إنسانيتنا المشتركة وجوهر النظام المتعدد الأطراف".

وفي المقابل، رفضت إسرائيل طلب جنوب إفريقيا ووصفته بأنه يفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".