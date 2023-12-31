نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار الأمراض المعدية في غزة، وإن معدلات الأمراض المعدية آخذة في الارتفاع. حيث لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين نازحين، ويعيش العديد منهم في ملاجئ ومنشآت صحية مكتظة.

وفي بيان، الجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه تم توثيق الأمراض والحالات التالية في الملاجئ في جميع أنحاء القطاع منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، وهي كالتالي:

حوالي 180 ألف حالة التهاب في الجهاز التنفسي العلوي.

136.4 ألف حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة

55.4 ألف حالة قمل وجرب

5,330 حالة جدري الماء

42.7 ألف حالة طفح جلدي

4,722 حالة قوباء

4,683 حالة من متلازمة اليرقان الحاد

126 حالة التهاب سحايا.

وجاء في البيان: "تعمل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بلا كلل لدعم السلطات الصحية لزيادة مراقبة الأمراض ومكافحتها، من خلال توفير الأدوية ومجموعات الاختبار لدعم الكشف الفوري عن الأمراض المعدية والاستجابة لها مثل التهاب الكبد، ومحاولة تحسين الوصول إلى المياه المأمونة والغذاء والنظافة العامة، وخدمات الصرف الصحي".

ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، يتسبب تزايد مستويات نقص الأمان الغذائي في قطاع غزة في تفاقم مشكلة الوفيات بشكل كبير. ويترتب على هذا "مزيج قاتل" من الجوع والأمراض وزيادة خطر وفاة الأطفال، خاصةً جراء أمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة، ولا سيما في بيئة تفتقر إلى الخدمات الصحية المنقذة للأرواح. ولا يستطيع الجسم التصدي لهذه الأمراض بسهولة مع نقص الغذاء والجوع.

وحتى الآن، نزح 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون حوالي 85% من سكان غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً للأونروا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى يعمل بشكل جزئي في جميع أنحاء غزة، في حين يعمل اثنان آخران بشكل طفيف، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان، الأربعاء.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه، الأمراض والحالات التي تم توثيقها في الملاجئ في جميع أنحاء قطاع غزة.