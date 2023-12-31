دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت ملكة جمال العراق في العام 2017، سارة عيدان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورها خلال زيارة مواقع الهجمات التي نفذتها حماس داخل إسرائيل.

الصور المتداول نشرتها العيدان في تدوينة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، قائلة بتعليق: "قمت بزيارة كفار عزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة بحق عائلات إسرائيلية بريئة داخل منازلها.."

وتابعت: "على بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس.. لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسيًا، لكنني مازلت مصدومًة وعجزت عن التعبير.. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية. إن ما كان ذات يوم مجتمعًا نابضًا بالحياة يتردد صداه الآن بصمت مؤلم من المأساة.."

ويذكر أن العيدان سبق وأن أثارت تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب صورة مع رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، في حفل توقيع اتفاق تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل وكذلك صورا سبقت ذلك مع ملكة جمال إسرائيل.