نتنياهو: حرب إسرائيل ضد حماس "ستستمر لعدة أشهر"

نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الحرب الإسرائيلية ضد حماس وصلت إلى "أعلى مستوياتها وستستمر لعدة أشهر".

وفي حديثه للصحفيين في تل أبيب، قال رئيس الوزراء أيضًا إن الجيش الإسرائيلي "يقاتل بقوة وبأنظمة جديدة فوق وتحت الأرض".

وأضاف بحسب إذاعة الجيش: "لدينا اليد العليا، لقد قتلنا أكثر من 8000 إرهابي".

لا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من الأرقام التي قدمتها القوات الإسرائيلية أو حماس، بسبب تقييد الوصول إلى المنطقة وصعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة وسط الصراع المستمر.