نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

القدس (CNN)-- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، ادعاء جنوب إفريقيا بأن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية" في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وخلال حديثه للصحفيين قبل جلسة للحكومة، الأحد، تناول رئيس الوزراء طلب جنوب إفريقيا المقدم إلى محكمة العدل الدولية، لبدء الإجراءات بشأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بسبب حربها ضد حماس في غزة.

وقال نتنياهو: "أود أن أقول كلمة بشأن اتهام جنوب إفريقيا الكاذب بأن إسرائيل (ترتكب إبادة جماعية). (لا)، جنوب إفريقيا، لسنا نحن من جاء لارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس".

وأردف نتنياهو: "سيقتلوننا جميعا إن استطاعوا"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتصرف "بالطريقة الأكثر أخلاقية"، و"يفعل كل شيء لتجنب إيذاء المدنيين".

ومضى نتنياهو موضحا: "وأنا أسأل: أين كنتم، جنوب إفريقيا، وبقية أولئك الذين يشوهوننا؟، أين كنتم عندما قُتل الملايين ونزحوا من ديارهم في سوريا واليمن وساحات أخرى؟" ورد قائلا: "لم تكونوا موجودين".