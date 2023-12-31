نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الأحد، إنه لا يسعى إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، بعد أن أغرقت مروحيات أمريكية ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، إثر تعرض سفينة شحن لهجوم.

وأغرقت المروحيات القوارب وقتلت من كانوا على متنها، في أول مرة تقتل فيها الولايات المتحدة أعضاء في جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، والتي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك منذ اندلاع التوترات في وقت سابق من عام 2023.

وتجنبت الولايات المتحدة حتى الآن استهداف الجماعة بشكل مباشر داخل اليمن، بينما تسعى لتجنب تصعيد الأزمة بشكل أكبر.

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي قال، الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل التصرف دفاعا عن نفسها.

وأضاف كيربي لشبكة ABC News: "لا نسعى إلى صراع أوسع في المنطقة ولا نسعى إلى صراع مع الحوثيين". وقال إن "أفضل نتيجة هنا هي أن يوقف الحوثيون هذه الهجمات، كما أوضحنا مرارا وتكرارا".

وأعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي في وقت سابق، الأحد، عن إغراق 3 قوارب تابعة لجماعة الحوثي المدعومين من إيران في اليمن اعترضت سفينة شحن وحاولت الصعود عليها.